Comparatif de lampes rouges clignotantes rechargeables

Une lampe rouge de signalisation fait partie du matériel obligatoire pour le Legends 500 kilomètres. cette lumière rouge est un élément de sécurité important quand on doit longer des routes avec des voitures la nuit. Le fait qu’elle soit clignotante n’est pas obligatoire mais le clignotement permet d’augmenter l’autonomie. En général ces lampes sont prévues pour être installées sur des vélos mais on peut aussi souvent les accrocher sur ses vêtements. Ces lampes sont aussi intéressantes pour ceux qui courent la nuit, en ville ou sur des petites routes de campagne.

Mon cahier des charges

Une lampe clignotante rouge

La plus longue autonomie possible

La plus légère possible

Rechargeable

Accrochable à un sac à dos ou à l’arrière d’un bandeau de frontale

Fenix BC05R – lampe rouge clignotante

Cette lampe est au départ plutôt une lampe conçue pour le vélo mais elle a l’air pas mal pour mettre sur un sac à dos. Ce qui m’intéresse le plus chez elle est son faible poids (22 grammes) et sa très longue autonomie (jusqu’à 72 heures en mode flash rapide).

Spécification

Poids : 19 grammes – 22 avec collier de montage

Autonomie max : 72 heures

Rechargeable : oui

Puissance batterie : 240 mAh

Mode sac à dos : oui – livré avec un clip ceinture qui a l’air pas mal du tout

Type port : USB-C

Puissance max : 10 lumen

Puissance min : 2 lumen

Étanchéité : IP66

Indicateur de niveau de batterie : oui – bien foutu apparemment (led de couleur différente sous l’interrupteur).

Autre couleur de lumière que rouge : non

Prix : 15 à 20 euros

Verdict : elle a vraiment l’air pas mal du tout cette petite lampe. En plus Fenix c’est une marque assez réputée dans le domaine des frontales (voir article sur les frontales à batterie 18650). La puissance de la batterie est assez faible sur le papier mais ce qui compte c’est l’autonomie.

Nitecore NU05

Nitecore est une marque chinoise plutôt haut de gamme. Ils ont eu des awards à l’Ispo en 2018. J’ai déjà testé la frontale Nitecore NU20, une lampe frontale rechargeable, que j’avais beaucoup aimé.

Caractéristiques

Poids : 10 grammes

Autonomie max en rouge : 20h (clignotant – slow blink)

Rechargeable : oui

Puissance batterie : 120 mAh

Mode sac à dos : oui – Apparemment on pourrait aussi la fixer à l’arrière du bandeau d’une frontale genre Armytech xxx.

Type de port : USB

Puissance max en rouge : 4 lumen

Puissance min en rouge : non indiqué (mode indicator, probablement moins de 1 lumen)

Étanchéité : IP 66 (étanche à la poussière et aux éclaboussures)

Indicateur de niveau de batterie : oui

Autre couleur de lumière que rouge : oui, utilisable en frontale, livrée avec un bandeau

Prix : 25 euros

Cette lampe, je l’ai achetée, je vais donc pouvoir la tester. Pour la question de l’autonomie, j’aurai préféré acheter la Fenix BC05R mais je ne savais pas qu’elle existait. Dans le genre petite lampe rouge de qualité, j’ai l’impression qu’elle n’est pas mal du tout. Pouvoir l’attacher facilement à un bandeau de frontale est bien pratique en ultra, pas besoin de retirer son sac à dos pour l’éteindre. Voir mon test de la Nitecore NU05, finalement, je ne recommande pas.

Sahoo 711440

Cette lampe n’est pas chère du tout (environ 10/15 euros) et à l’air pas trop mal quand même. Apparemment la Sahoo 721261 est la version blanche de cette petite lampe

Poids : non indiqué

Autonomie max en rouge : 56H (stroboscope lent)

Rechargeable : oui

Puissance batterie : non communiqué

Mode sac à dos : oui – apparement, peut aussi se monter directement sur une sangle de frontale.

Puissance max en rouge : 20 lumen (puissance en mode constant ?)

Étanchéité : IPX5

Indicateur de niveau de batterie : oui

Autre couleur de lumière que rouge : non

Prix : 10/15 euros

Pas chère du tout, IPX5, longue autonomie, une lampe à découvrir ? Le peu de spec disponible est un peu inquiétant. Marque totalement inconnue.

Magicshine Seemee 60

Feu arrière de vélo, lumière LED COB (je ne sais pas ce que COB veux dire). bonne visibilité latérale. Contour en aluminium.

Poids : 34 grammes

Autonomie max en rouge : 15h (clignotant à 9 lumen)

Rechargeable : oui

Puissance batterie : 500 mAh

Mode sac à dos : oui, clip multi usage aui a l’air pas mal

Type de port : USB

Puissance max en rouge : 60 lumen

Puissance min en rouge : 9 lumen

Étanchéité : IPX6

Indicateur de niveau de batterie : apparemment non

Autre couleur de lumière que rouge : non

Prix : 35 euros

Vu sa faible autonomie maximale, je passe mon chemin.

Magicshine Seemee 20

Encore une lumière rouge plutôt destinée aux vélos. Visible à 180°.

Poids : 17 grammes

Autonomie max en rouge : 21h

Rechargeable : oui

Puissance batterie : 240 mAh

Mode sac à dos : pas évident

Type de port : USB

Puissance max en rouge : 20 lumen

Puissance min en rouge :

Étanchéité : IPX5

Indicateur de niveau de batterie : sans doute pas

Autre couleur de lumière que rouge :

Prix : 15 euros

Vu qu’on dirait que rien n’est prévu pour monter ce feu autre part que sur un vélo, on peut oublier cette affaire.

Black Diamond Stride

J’ai déjà parlé de la Black Diamond Stride il y a quelque temps.

Poids : 35 grammes (avec le bandeau ?)

Autonomie max en rouge : 50h

Rechargeable : oui

Puissance batterie : ?

Mode sac à dos : oui

Puissance max en rouge : ?

Puissance min en rouge : ?

Étanchéité : IPX4 (pas terrible)

Indicateur de niveau de batterie : oui (diodes de 3 couleurs différentes – très bien foutu)

Autre couleur de lumière que rouge : blanc (mode frontale 25 lumens 1,5 heures)

Prix : 25 euros

Cette lampe est peut-être pas mal pour l’usage « être vu la nuit ». Comme Black Diamond est assez avare de caractéristiques (puissance de la batterie, puissance de la LED rouge) on peut craindre que l’autonomie de 50 heures en mode clignotant ne soit obtenu qu’au prix d’une led rouge de puissance ridicule.

Cateye Wearable X SL-WA100

Achetée un peu par hasard lors d’un passage à Édimbourg.

Poids : 20 grammes

Autonomie max en rouge : 30 heures

Rechargeable : oui

Puissance batterie : 200 mah

Mode sac à dos : oui

Type de port : micro USB

Puissance max en rouge : non indiqué

Puissance min en rouge : non indiqué mais fonctionne très bien pour être vu.

Étanchéité : non indiqué

Indicateur de niveau de batterie : non

Autre couleur de lumière que rouge : non

Prix : 30 euros

Cette lampe est vraiment très très bien, en mode flash grande autonomie (30 heures) et très très bonne visibilité. Le bouton pourrait être plus facile à manipuler. Voir mon test Cateye Wearable X SL-WA100 pour plus d’info.

Knog Blinder MOB Kid Grid

Il existe plusieurs version de la lampe Knog Blinder, elle se distinguent par le pattern des lampes.

Poids 42 grammes

Autonomie maximale 59h

Rechargeable par USB

5 modes de lumière

Prix : 45 euros

Étanchéité : IP67

Un des plus lourd de ce comparatif, peut-être pas très bien adapté pour un usage sur sac à dos, trop vélo ?