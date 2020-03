Mode d’emploi – Suunto 9

Beaucoup de fonctions ne sont pas vraiment intuitives sur la Suunto 9, voici quelques notes pour vous aider à vous retrouver dans les menus. J’ai la Suunto 9 Baro, mais globalement, les manipulations doivent être les mêmes sur les autres modèles.

Démarrer une séance d’entraînement

Réveiller la montre avec un clic court sur bouton central

Faire défiler vers le haut (bouton du haut ou écran tactile) pour aller vers le menu exercice (bonhomme vert qui coure)

Entrez dans ce menu avec bouton central ou défilement vers la droite

Naviguez dans les types d’exercices enregistrés dans la Suunto avec les boutons du haut et du bas

Choisir l’exercice avec le bouton droit

Attendre que le tour du bouton début, qui s’affiche sur l’écran, passe au vert pour indiquer que les capteurs de l’exercice sont opérationnels (GPS en particulier).

Fin de séance

Pression courte sur bouton du haut.

Choisir entre pause (bouton du haut) et fin (bouton du bas)

Verrouiller la Suunto 9 pendant un exercice

C’est utile en particulier pour rendre inactif le bouton du haut qui peut faire entrer la montre en pause par inadvertance

Pression longue sur bouton du bas après le démarrage de l’exercice.

Créer une activité personnalisée

Utiliser l’application Suunto qui remplace movescount, application à installer sur votre smartphone.

L’application permet de définir les écrans d’une activité personnelle, elle ne permet pas de définir tout un tas de trucs (utilisation du capteur cardiaque, intervalles automatiques, mode de la batterie…). Pour ces autres éléments, on doit poursuivre le paramétrage sur la montre en réglant les options de l’activité.

Options et paramétrages des activités

Après avoir créé un type d’activité personnalisé, il faut poursuivre le paramétrage en réglant les options qui apparaissent au démarage d’une activité, juste avant de cliquer sur le bouton central, faire défiler les options vers le bas de l’écran.

SuuntoPlus

Choix entre Off et Strava. Je n’ai pas testé, j’ai l’impression que c’est un gadget sans intérêt.

Zones d’intensité

Paramétrages des zones cibles de fréquence cardiaque. Vu que le capteur cardiaque n’est pas très fiable et vu ma pratique c’est sans intérêt pour moi.

Objectifs

Permet de fixer un objectif de durée ou de distance. Sans intérêt.

Navigation

Petit poucet : permet de retrouver son chemin, c’est le paramétrage par défaut, nécessite d’avoir prévu aussi l’écran « petit poucet » dans les affichages de la montre.

POIs : Points Of Interest – pas testé

Itinéraire : pas testé non plus

Intervalles : un truc pour faire des séances 30/30 ? Je m’en fiche aussi.

Rétroéclairage

Attention, ça peut bouffer la batterie…

Capteurs.

Permet d’associer des capteurs complémentaires et de mettre en fonction le capteur optique de fréquence cardiaque.

Mode batterie

Choix entre performance / Endurance / Ultra ou perso

Thème

Choix entre sombre ou lumineux

Tour auto

Enregistrement automatique des tours . A définir en durée ou en distance. En ultra, en ce moment, j’utilise un tour auto sur 5 kilomètres. Tous les 5 kilomètres, la montre vibre et affiche un récap temps / vitesse des 5 derniers kilomètres.

Pause auto

Permet d’arrêter automatiquement l’enregistrement de la séance après un certain temps d’inactivité.

Sensation

Active ou non un genre de questionnaire minable à la fin de chaque séance. Sans aucun intérêt pour moi.

Revenir en arrière dans les menus.

Une très longue pression ramène à l’affichage de l’heure, ça marche presque tout le temps, sauf pendant un enregistrement d’activité.

Reset de la Suunto 9.

Bouton supérieur pendant 12 secondes

Cela fait un reset « logiciel » pour revenir aux paramètres usines, c’est un peu plus compliqué et ne devrait normalement pas être à faire. Pour revenir aux paramètres usine, il faut utiliser SuuntoLink et connecter la montre à un PC

Problèmes constatés

Impossible d’enregistrer une séance

L’écran s’est arrêté sur le choix entre pause et enregistrement de la séance.

Cause : batterie à plat, il a suffit que je recharge ma Suunto 9 pour que le problème soit réglé.

Écran Étalonner FusedTrack intempestif

Quelque fois, cet écrans s’affiche. C’est souvent juste avant le début d’une séance, quand pas erreur on clique sur le bouton du haut. Un long appui sur le bouton central permet de repartir dans le mode normal d’enregistrement de la séance.