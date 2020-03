[Test et mode d’emploi] chargeur 18650 Nitecore F2

Le Nitecore F2 est un petit chargeur de batteries 18650 qui peut charger 2 batteries à la fois, on appelle ça une flexbank de temps en temps. Il est très léger, il peut aussi servir de power bank avec 2 sorties USB. Le truc idéal pour la randonnée on dirait. C’est beaucoup plus léger de transporter autant de boite de batteries 18650 que l’on veut et de les utiliser tour à tour dans le F2 en tant que power bank que de transporter des power bank « complètes ». En plus dans ce cas, vous avez aussi les batteries directement pour les utiliser dans vos frontales à batterie 18650 ou dans votre vapoteuse. Winner d’un award à l’ISPO 2018.

Caractéristiques principales

Poids 46.5 grammes

3 leds par slot pour indication de l’avancement de la charge (3 barres >81% – 1 barre <40%)

Indication du voltage résiduel lors de l’installation d’une batterie (première série de blinks pour le voltage, deuxième série pour les décimales)

Batteries acceptées de 29mm à 71mm (26650 – 18650 – 17670 – 18490 – 17500 – 17335 – 16340 – 14500 – 10440)

Charge à 0.5A ou 1.0A selon la position de la glissière (taille de la batterie)

Anneaux en caoutchouc pour maintenir les batteries en place (pas hyper pratique)

Pas étanche du tout

Sortie en power bank de 2000mA

Lorsqu’il est branché sur le secteur ou une alimentation USB, le chargeur réparti la puissance entre la charge des batteries et un éventuel appareil connecté aux sorties de la powerbank. Si le courant est trop faible, priorité de 500mAh donnée à la recharge de la batterie.

Plastique de bonne qualité.

Contacts plaqués or.

Prévus pour fonctionner avec des panneaux solaire (conçu pour la randonnée donc).

Entrée USB 3.0

Livré avec un très cours câble USB 3.0. Parfait pour installation avec un panneau solaire.

Accepte des batteries jusqu’à 71mm de long.

Questions en randonnée

Pas étanche, est-ce que c’est gênant ? Normalement protégé sous le panneau solaire, à mettre dans un petit sachet plastique en cas de pluie ?

Au refuge, on ne recharge que 7000 mAh à la fois au maximum (moins pratique qu’une powerbank de 20.000 mAh qui se recharge tranquillement pendant la nuit).

Fonctionnement avec un panneau solaire (il parait que quand il n’y a plus de soleil, la charge s’arrête après 40 secondes, le Nitecore F2 entre en veille, et ne se réveille pas tout seul au retour du soleil. Test à faire pour ma propre review. D’après la review de HKJ le chargeur gère bien les sautes d’intensité de la charge et donc ne pose pas de problèmes particuliers avec un panneau solaire).

Une power bank de 10.000 pourrait peser moins de 200 grammes. Le Nitecore F2 à 47 grammes plus 3 batteries Nitecore 18650 3500 mAh à 47 grammes, on est à moins de 200 grammes. Contre 260 grammes pour la power bank Decathlon de même puissance.

Livré avec un court cordon USB 3.0 jaune. Pratique, plus c’est court moins on perd de courant de charge, léger, parfait pour utiliser avec mon panneau solaire Forclaz.

Mode d’emploi

Aucun bouton, insérez juste les batteries et c’est parti. Voir si dessus la signification des diodes.

Test en cours

Voir si comme pour le Nitecore F1 le rythme du flash de la diode de charge indique le voltage appliqué. On dirait que non.

Voir comment cela fonctionne avec mon panneau solaire Forclaz. Test à faire quand il y aura du soleil.

Voir s’il peut recharger ma Suunto 9 (avec beaucoup de power bank, la power bank cesse de recharger alors que la Suunto n’est pas encore complètement rechargée, sûrement un problème de trop faible besoin de courant de charge pour la Suunto). Réponse OUI, c’est remarquable

Autres chargeurs

J’ai déjà « testé » le Nitecore F1 et le Xtar MC1 si ça vous intéresse.